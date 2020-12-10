Украина ожидает, что кандидат в президенты США Джо Байден, придя к власти, поможет Киеву в переговорах с Москвой. Об этом заявил глава партии «Слуга народа», народный депутат Александр Корниенко в интервью «Украина 24», опубликованном 9 декабря

По его словам, причиной отсутствия встреч в рамках «нормандского формата» являются пандемия COVID-19 и выборы в США, итогов которых ожидают в России.

«Я думаю, Россия ждала результатов выборов в Соединенных Штатах Америки. Понятно, что два разных взгляда у партий, которые всегда там между собой на выборах спорят. И взгляд демократов ориентирован на более жесткие действия», — сказал Корниенко.

Украинский кадр: в администрации Байдена появится человек, тесно связанный с Киевом © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В начале ноября в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.