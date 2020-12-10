По его словам, причиной отсутствия встреч в рамках «нормандского формата» являются пандемия COVID-19 и выборы в США, итогов которых ожидают в России.
«Я думаю, Россия ждала результатов выборов в Соединенных Штатах Америки. Понятно, что два разных взгляда у партий, которые всегда там между собой на выборах спорят. И взгляд демократов ориентирован на более жесткие действия», — сказал Корниенко.
В Украине же ожидают, что Байден проявит более жесткую позицию в отношении России — в Киеве полагают, что новый президент США поможет разобраться с конфликтом в Донбассе.
В начале ноября в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.