«Америку уже разорвало. Только историческое ускорение сюжета не дает осознать тот факт, что их единой страны уже не существует», — сказал эксперт.
В США, по его словам, накопилось огромное количество непримиримых противостояний: демократы против республиканцев, «глубинное государство» против «глубинного народа», «банкстеры» против производственников, либералы против консерваторов, правые против левых, христиане против сатанистов, «гомофобы против гомосеков», цветные против белых.
И социальная революция, и цветная, и черно-белая в одном бокале, отметил Выдрин.
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В 2005 году в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века.
Самой главной проблемой стало то, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, пояснил Путин в интервью Оливеру Стоуну.