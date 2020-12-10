Соединенные Штаты Америки уже обречены, слишком много неустранимых противоречий отягощает существование США, заявил политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

«Америку уже разорвало. Только историческое ускорение сюжета не дает осознать тот факт, что их единой страны уже не существует», — сказал эксперт.

В США, по его словам, накопилось огромное количество непримиримых противостояний: демократы против республиканцев, «глубинное государство» против «глубинного народа», «банкстеры» против производственников, либералы против консерваторов, правые против левых, христиане против сатанистов, «гомофобы против гомосеков», цветные против белых.

Ранения и драки с полицией: по США катится волна расовых протестов и погромов © REUTERS, Stephen Maturen

Его интервью можно прочитать на нашем сайте.

В 2005 году в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века.

Самой главной проблемой стало то, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, пояснил Путин в интервью Оливеру Стоуну.