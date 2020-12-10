Инцидент произошел в марте 2020 года. Игоря Гоменюка, 40-летнего гражданина Украины, задержали в аэропорту Лиссабона после попытки въехать в страну без действительной визы. Вскоре после задержания мужчина умер в изоляторе.
Причастных к инциденту офицеров SEF задержали и предъявили им обвинения в убийстве.
Вопрос подняли снова, когда появились неподтвержденные сообщения о том, что SEF планирует установить «тревожные кнопки» в центрах содержания. Правозащитники посчитали это неадекватной реакцией на инцидент.
Отмечается, что Гатош находилась под давлением после того, как в интервью СМИ сказала, что погибший в изоляторе украинец «явно подвергался пыткам».
«В Министерстве внутренних дел, которому подчинена SEF, сообщили, что Криштина Гатош "по собственному желанию" подала в отставку в рамках реформы, цель которой — более четко разделить полицейские и административные полномочия в вопросах взаимодействия с мигрантами и путешественниками, и использовать " более человечный и менее бюрократический подход», — говорится в сообщении.
При этом в SEF не подтвердили, связана ли отставка с инцидентом. По словам представителя португальской Amnesty International Педро Нето, подобные случаи не единичны — ранее в Португалии уже случались ситуации ненадлежащего обращения с иностранцами, прибывающими в страну.