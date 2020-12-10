Грабители ворвались в консульство, однако туда подоспел отряд Сил оперативной поддержки. Преступников удалось арестовать.
Консул Украины в Судане Муса Мухаммад Саид позднее лично явился в полицию, чтобы опознать налетчиков. Похищенные деньги и ценности были возвращены.
Весной 2019 года армия Судана совершила в стране переворот после четырех месяцев протестов населения. Демонстранты требовали отставки президента, который был у власти 30 лет. Несмотря на переворот, протесты не прекратились. Участники также требовали передать власть гражданским лицам на трехлетний транзитный период. Судан временно отстранили от членства в Африканском союзе.