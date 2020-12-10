Группа вооруженных грабителей на днях напала на консульство Украины в столице Судана Хартуме. Бандиты были одеты в форму вооруженных сил страны, передает агентство SUNA

Глава Минздрава отреагировал на нападение на полицейского в метро Киева из-за маски © Facebook, Максим Степанов

Консул Украины в Судане Муса Мухаммад Саид позднее лично явился в полицию, чтобы опознать налетчиков. Похищенные деньги и ценности были возвращены.

Весной 2019 года армия Судана совершила в стране переворот после четырех месяцев протестов населения. Демонстранты требовали отставки президента, который был у власти 30 лет. Несмотря на переворот, протесты не прекратились. Участники также требовали передать власть гражданским лицам на трехлетний транзитный период. Судан временно отстранили от членства в Африканском союзе.