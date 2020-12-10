Солод указал, что владеет 185 тысячами монет Monero (эта единица криптовалюты сейчас стоит около $133). Таким образом, криптовалютные активы депутата в денежном выражении составляют $24,5 миллиона (1,8 миллиарда рублей).
В декларации указано, что Солод приобрел монеты еще в 2015 году в возрасте 14 лет. Тогда стоимость одной единицы криптовалюты Monero колебалась от $0,4 до $1. Таким образом, он потратил на это от $74 до $185 тысяч.
Родители Солода — действующие депутаты Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Наталья Королевская и Юрий Солод.