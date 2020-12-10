Представитель городского совета украинского Краматорска Ростислав Солод оказался миллионером. Он задекларировал криптовалюту на $24 миллиона, сообщило 9 декабря РБК

Ермак сделал заявление о декларировании доходов чиновников © пресс-служба президента Украины

В декларации указано, что Солод приобрел монеты еще в 2015 году в возрасте 14 лет. Тогда стоимость одной единицы криптовалюты Monero колебалась от $0,4 до $1. Таким образом, он потратил на это от $74 до $185 тысяч.

Родители Солода — действующие депутаты Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Наталья Королевская и Юрий Солод.