Первый президент Украины Леонид Кравук во времена СССР столь же рьяно защищал русский язык, как после распада Союза - украинский, и он может быть самым ярким примером того, как пропагандист превращается в рьяного националиста, рассказал политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

«Он до распада так же истово защищал русский язык, как после — украинский. Вообще самые крутые националисты получаются из бывших пропагандистов. Они знают, как умело «колебаться» вместе с конъюнктурой и как жестко карать за инакомыслие», — сказал эксперт.

Испытание властью для Леонида Кравчука. Коммутанты и их последователи © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Интервью Выдрина можно прочитать на нашем сайте.

Он также называл Кравчука «сельским реднеком» с высокой партийной «посадкой», для которого «политика — это когда одни чего-то сажают, а другие кого-то доят».