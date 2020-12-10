«Он до распада так же истово защищал русский язык, как после — украинский. Вообще самые крутые националисты получаются из бывших пропагандистов. Они знают, как умело «колебаться» вместе с конъюнктурой и как жестко карать за инакомыслие», — сказал эксперт.
По его словам, Кравчук однажды хотел вынести ему партийное взыскание за то, что на кафедре, которую возглавлял политолог, несколько преподавателей разговаривали на украинском языке.
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Он также называл Кравчука «сельским реднеком» с высокой партийной «посадкой», для которого «политика — это когда одни чего-то сажают, а другие кого-то доят».