«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», — говорится в тексте документа.
В постановлении отмечается, что ограничения распространяются на автомобильные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска и в речных портах, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях.
Изменения вступят в силу через 10 дней с момента опубликования документа.
В конце октября власти Белоруссии приостановили въезд в страну через наземные пункты пропуска из Латвии, Литвы, Украины и Польши. Поводом стала «эпидемическая обстановка в сопредельных странах». Тогда ограничение коснулось всех граничащих с республикой стран, кроме России. С 1 ноября Белоруссия временно приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства. Ограничение не действует в отношении тех, кто прилетает в национальный аэропорт Минск.
По последним данным, в Белоруссии зафиксировано более 152,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 1230 человек.