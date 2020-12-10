Власти Белоруссии решили закрыть государственные наземные границы на выезд из-за распространения COVID-19. Об этом говорится в постановлении Совета министров, опубликованном в ночь на 10 декабря

Политика или нет? Почему Белоруссия закрыла границы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк говорится в тексте документа.

В постановлении отмечается, что ограничения распространяются на автомобильные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска и в речных портах, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях.

Изменения вступят в силу через 10 дней с момента опубликования документа.

В конце октября власти Белоруссии приостановили въезд в страну через наземные пункты пропуска из Латвии, Литвы, Украины и Польши. Поводом стала «эпидемическая обстановка в сопредельных странах». Тогда ограничение коснулось всех граничащих с республикой стран, кроме России. С 1 ноября Белоруссия временно приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства. Ограничение не действует в отношении тех, кто прилетает в национальный аэропорт Минск.

По последним данным, в Белоруссии зафиксировано более 152,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 1230 человек.