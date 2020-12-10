Венецианская комиссия Совета Европы порекомендовала Украине способ выйти из конституционного кризиса. Об этом указывается в опубликованном 9 декабря заявлении

Зеленский может распустить Конституционный суд - представитель президента © president.gov.ua заявлению комиссии, решение Конституционного суда Украины об отмене статьи Уголовного кодекса страны, которая предусматривала наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование, не имеет под собой «четкой аргументации» и может быть запятнано процедурными ошибками.

Консультативный орган посоветовал восстановить уголовную ответственность за представление заведомо ложного заявления о доходах чиновников.

Комиссия также подчеркнула, что полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) в вопросе деклараций должностных лиц должны быть полностью восстановлены.

В конце октября Конституционный суд Украины заблокировал электронное декларирование доходов чиновников, а также лишил ключевых полномочий НАПК. Отдельным решением судья признал незаконным указ о назначении директора НАБУ Артема Сытника и назвал неконституционным ряд положений законодательства, касающихся деятельности органа. Президент Владимир Зеленский не признал эти решения, и на Украине начался конституционный кризис.