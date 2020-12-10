«Кравчук был такой себе "сельский реднек". Или, по-нашему, рагуль — но с высокой партийной "посадкой". Для него политика — это когда одни чего-то сажают, а другие кого-то доят», — сказал Выдрин.
Интервью Выдрина можно прочитать на нашем сайте.
Он также вспомнил, как однажды Кравчук, занимавший в то время заведующего отделом пропаганды и агитации республиканского ЦК, был его заместителем в комиссии госэкзамена по политологии в Высшей партийной школе в Киеве.
Всем слушателям он задавал дополнительный вопрос про «дрожжевание» в их районе, а слушательницам про «лактацию», рассказал политолог.
«Я этих политологических терминов не знал. Думал, что это как-то связано с самогоноварением и сексуальной жизнью», — отметил эксперт.
По его словам, слушатели потом объяснили, что эти понятия связаны с производством кормов и дойкой коров.