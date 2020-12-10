Первый президент Украины Леонид Кравчук еще во времена СССР производил не самое приятное впечатление, рассказал политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

«Кравчук был такой себе "сельский реднек". Или, по-нашему, рагуль — но с высокой партийной "посадкой". Для него политика — это когда одни чего-то сажают, а другие кого-то доят», — сказал Выдрин.

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Он также вспомнил, как однажды Кравчук, занимавший в то время заведующего отделом пропаганды и агитации республиканского ЦК, был его заместителем в комиссии госэкзамена по политологии в Высшей партийной школе в Киеве.

Испытание властью для Леонида Кравчука. Коммутанты и их последователи © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я этих политологических терминов не знал. Думал, что это как-то связано с самогоноварением и сексуальной жизнью», — отметил эксперт.

По его словам, слушатели потом объяснили, что эти понятия связаны с производством кормов и дойкой коров.