Министерство иностранных дел России на днях подготовило доклад «О ситуации с правами человека на Украине»

ООН: сайт «Миротворец» грубо нарушает права человека © UN Photo/MB

В частности, не соблюдается право на свободу, личную неприкосновенность, а также имеют место незаконное содержание под стражей, пытки, запугивание и жестокое обращение, которое нацелено на принуждение к признанию вины.

Помимо этого, под предлогом борьбы с «российской агрессией» в стране преследуют политических оппонентов, представителей СМИ и членов общественных организаций. Делается это в том числе и с помощью радикальных националистических структур, подчеркнули в российском министерстве.

Также в докладе говорится, что на Украине ограничивают права внутренне перемещенных лиц, русскоязычного населения и представителей национальных меньшинств. Кроме того, устраиваются гонения на священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви.