Ведомство отметило, что ситуация не меняется в лучшую сторону, хотя руководство Украины сменилось больше года назад.
В частности, не соблюдается право на свободу, личную неприкосновенность, а также имеют место незаконное содержание под стражей, пытки, запугивание и жестокое обращение, которое нацелено на принуждение к признанию вины.
Помимо этого, под предлогом борьбы с «российской агрессией» в стране преследуют политических оппонентов, представителей СМИ и членов общественных организаций. Делается это в том числе и с помощью радикальных националистических структур, подчеркнули в российском министерстве.
Также в докладе говорится, что на Украине ограничивают права внутренне перемещенных лиц, русскоязычного населения и представителей национальных меньшинств. Кроме того, устраиваются гонения на священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви.