Украинская певица Оля Полякова продолжает приоткрывать завесу тайны нового шоу «Маска», где она играет роль детектива вместе с артистом юмористического жанра Андреем Данилко. На этот раз она показала, как напугала артиста в Insta Stories 8 декабря

Полякова предложила Данилко попробовать маски не в шоу, а в социальной сети, те, что меняют цвет глаз. Себе артистка выбрала зеленый цвет, а коллеге — голубой.

«Смотри, какая на тебя красивая масочка, какой ты голубой. Красавчик мой. Водяные такие красивые глаза, ты как ящерица, а я как змеюка», — сказала певица.

«Одни и те же, надоело»: Данилко раскритиковали за участие в новом шоу © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Ранее исполнителя роли Сердючки застукали за разглядыванием певицы Поляковой, причем, как заметили поклонники, смотрел он на ее ягодицы.

Оля Полякова и Андрей Данилко принимают участие в новом украинском шоу «Маска», где они должны будут угадывать появляющихся на сцене медийных персон, лица которых будут скрыты масками. Шоу является репликацией американской программы The Masked Singer.