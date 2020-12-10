Полякова предложила Данилко попробовать маски не в шоу, а в социальной сети, те, что меняют цвет глаз. Себе артистка выбрала зеленый цвет, а коллеге — голубой.
«Смотри, какая на тебя красивая масочка, какой ты голубой. Красавчик мой. Водяные такие красивые глаза, ты как ящерица, а я как змеюка», — сказала певица.
Данилко очень удивился увиденному, сказав, что сначала подумал, что у него совсем нет глаз.
Ранее исполнителя роли Сердючки застукали за разглядыванием певицы Поляковой, причем, как заметили поклонники, смотрел он на ее ягодицы.
Оля Полякова и Андрей Данилко принимают участие в новом украинском шоу «Маска», где они должны будут угадывать появляющихся на сцене медийных персон, лица которых будут скрыты масками. Шоу является репликацией американской программы The Masked Singer.