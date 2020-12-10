«Меня много спрашивают, где можно познакомиться с хорошим парнем или девушкой? Давайте попробуем знакомиться здесь! Все девушки, у кого нет парня, пишите под этим постом», — призвала певица.
В итоге под постом собралось чуть больше сотни комментариев от одиноких девушек и несколько комментариев от молодых людей. Хотя среди мужчин оказались и очень бойкие представители.
«Девки, я сегодня вечером свободен, пишите, первая которая напишет — килограмм картошки бесплатно», — написал один из подписчиков певицы.
Певица Ирина Федишин живет во Львове, сама она замужем за украинским продюсером Виталием Човныком, пара воспитывает двух сыновей.