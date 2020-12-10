Певец Филипп Киркоров в своем Instagram 9 ноября признался в чувствах к звезде Comedy Women Екатерине Варнаве, заявив, что между ними роман. Поклонники засомневались в искренности артиста, заподозрив его в энергетическом вампиризме

«Только красивые ухаживания могут перерасти в страстные романы, как у нас с Катей! А чем закончится наш яркий роман, оставим в секрете… Но это будет фееричный проект! Обещаю», — написал Киркоров.

Екатерину Варнаву с днем рождения и вспомнил, как ровно год назад у него вышел клип на песню «Романы», в котором она снялась. Видео набрало на YouTube более 6 миллионов просмотров.

Подписчики Киркорова отметили, что Варнава на видео, где ее поздравляет певец, похожа на певицу Аллу Пугачеву в молодости.

«Они пара?», «Паразитирует на молодых… сам уже не интересен…», «Только старики, вовремя затусившие с рэперами, попадают в топ», — отреагировали подписчики.

Пользователи намекнули на последние громкие совместные проекты Киркорова, самым обсуждаемым из которых стал дуэт с рэпером Dava (Давидом Манукяном). Артисты записали совместный трек «Ролекс», который набрал свыше 17 миллионов просмотров на платформе YouTube.