Сестра уроженца белорусского Гомеля рэпера Сереги (Сергея Пархоменко) Алена Перший рассказала об издевательствах брата и психологической травме, которую он ей нанес в детстве, сообщил УНИАН 8 декабря

«"Ты ничтожество, ты го*но, запомни это, повтори еще раз. По слогам!" —"Я го*но". Это одно из первых воспоминаний из моего детства, которое я прорабатываю с терапевтом годы. Я помню, как мой старший брат душил меня, называя плаксой и нытиком, когда я просто попросила его купить поесть, будучи танцором в его группе», — вспомнила девушка.

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Перший заявила, что ей стыдно быть родственницей такого человека, и тем не менее она готова простить брата.

Осенью 2020 года жена рэпера Сереги обвинила его в том, что он избивал ее до потери сознания и похитил их общих детей. В настоящий момент Серега живет и работает на Украине.