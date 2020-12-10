Хотя причины борьбы США с «Северным потоком-2» связаны с экономикой, политическая составляющая тоже очень важна. Об этом рассказал польский политолог Конрад Ренкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Ренкас: Первой жертвой Байдена на Украине может стать Зеленский, а не Донбасс © vk.com, Конрад Ренкас

Эксперт отметил, что Дональд Трамп саботировал «Северный поток — 2», стремясь уменьшить в мире влияние Европы, в первую очередь Германии, а не просто пытаясь обеспечить монопольное положение для американских энергоресурсов.

Потому, по его мнению, нельзя исключать, что команда Байдена может сосредоточиться на антироссийском аспекте блокирования этого проекта.

«Однако, даже если это произойдет, то, вероятно, в более закулисной форме, в отличие от псевдодипломатии Трампа в Твиттере — например, под предлогом санкций за «нарушение прав человека» в России или чего-то подобного из привычного репертуара глобального либерального лагеря, к которому относятся и американские демократы», — указал Ренкас.

Исходя из этого, добавил политолог, не следует рассчитывать на отсутствие «интереса» к проекту «Северный поток — 2» со стороны новой администрации США.

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