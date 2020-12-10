Польша будет внимательно наблюдать за динамикой процессов в Белоруссии, но вмешиваться в них не собирается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политолог Якуб Корейба

Как начинался, как проходил и кем подпитывался белорусский протест © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

«Поэтому Польша не хочет и не может искусственно ускорять динамику социальных и политических процессов в Беларуси. Для нас самое главное — это сохранение этой страны в целостности, а то, какой там режим, — это уже дело самих белорусов: если они найдут в себе силы изменить страну, как это сделали мы 30 лет назад, то будем приветствовать их в европейской семье, если нет, то, как говорится, Бог им в помощь», — сказал польский политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

После президентских выборов, которые прошли 9 августа, в Белоруссии начались акции протестов противников действующего главы государства, они обвиняют Лукашенко в фальсификации результатов голосования. Занявшая второе место Светлана Тихановская свое поражение не признала и уехала в Литву, она инициировала создание Координационного совета оппозиции, цель которого обозначена как обеспечение передачи власти.

По словам главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина, радикально настроенные участники белорусских протестов проходят подготовку под руководством инструкторов из ЦРУ и Пентагона в Польше, Грузии, Украине и странах Балтии.