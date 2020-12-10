Азербайджан по итогам соглашений по Карабаху восстановил свою территориальную целостность и больше военных целей не имеет. Об этом рассказала азербайджанский политолог Гульнара Мамедзаде в интервью изданию Украина.ру

Гюльнара Мамедзаде: В Нагорном Карабахе нет религиозного конфликта © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Сейчас основная задача азербайджанской стороны состоит в том, чтобы дальше развивать экономическое сотрудничество, в том числе с региональными партнерами (Россия, Турция, Грузия).

«Азербайджан инициировал ряд транснациональных проектов в энергетической сфере, в транспортной сфере, в сфере коммуникаций, инновационных технологий. Очень большие перспективы представляет Каспийский вектор сотрудничества», — считает Мамедзаде.

Главный итог урегулирования в Карабахе состоит в том, что прекратился конфликт, который тлел на территории Южного Кавказа у границ России, Турции и Ирана и мог выйти за пределы этого региона, заключила политолог.

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