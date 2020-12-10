Штаб одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской 3 декабря представил шесть сценариев, по которым может развиваться ситуация в стране в ближайшее время.
«Сценарии транзита власти Тихановской и Ко считаю заведомо нереалистичными. Все поведение Лукашенко говорит о том, что отдавать власть он не намерен, тем более Тихановской или Координационному совету. Наиболее реалистичным из обозначенных Добровольским сценариев я считаю затягивание времени и проведение чисто косметической конституционной реформы», — сказал Шимов.
Политолог отметил, что открытым остается вопрос о том, насколько хватит запаса прочности для осуществления этого сценария.
«Дела в белорусской экономике не блестящи, ресурсная подпитка из РФ сокращается, а давление на режим Лукашенко нарастает. Но, думаю, он будет двигаться именно по этому пути», — заключил эксперт.
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