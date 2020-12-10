Поведение Лукашенко говорит о том, что отдавать власть он не намерен, тем более Тихановской, считает белорусский политолог Всеволод Шимов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Штаб одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской 3 декабря представил шесть сценариев, по которым может развиваться ситуация в стране в ближайшее время.

«Сценарии транзита власти Тихановской и Ко считаю заведомо нереалистичными. Все поведение Лукашенко говорит о том, что отдавать власть он не намерен, тем более Тихановской или Координационному совету. Наиболее реалистичным из обозначенных Добровольским сценариев я считаю затягивание времени и проведение чисто косметической конституционной реформы», — сказал Шимов.

Всеволод Шимов: Белоруссия без Лукашенко — это олигархическое государство типа Украины и Молдавии © vk.com, Всеволод Шимов

«Дела в белорусской экономике не блестящи, ресурсная подпитка из РФ сокращается, а давление на режим Лукашенко нарастает. Но, думаю, он будет двигаться именно по этому пути», — заключил эксперт.

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