Ранее глава Народного совета ДНР Владимир Бидёвка заявил, что намерение Киева продлить действие закона об особом статусе Донбасса является попыткой создать видимость выполнения Минских соглашений.
Эксперт отметил, что из нынешних политических деятелей на Украине никто не говорит о мире и в парламенте у них может быть достаточно высокая поддержка.
«Как раз выборы показали, что оппозиция не будет иметь какого-то решающего влияния на политические процессы Украины. Тем более выборы были местные, а в парламенте сил, выступающих за сотрудничество, практически нет — те люди, которые имеют другую позицию, находятся в подавляющем меньшинстве», — указал Копатько.
Он добавил, что перед украинским руководством по-прежнему сохраняется задача по саботажу Минских соглашений и президент Владимир Зеленский выполняет эту задачу, но несколько иными методами, чем они выполнялись при его предшественнике Петре Порошенко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.