Боевые действия в Донбассе сейчас отложены на какое-то время для того, чтобы для Украины сложилась благоприятная конъюнктура и она могла бы перейти к активным действиям. Об этом рассказал российско-украинский социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Евгений Копатько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Бидёвка заявил, что намерение Киева продлить действие закона об особом статусе Донбасса является попыткой создать видимость выполнения Минских соглашений.

Эксперт отметил, что из нынешних политических деятелей на Украине никто не говорит о мире и в парламенте у них может быть достаточно высокая поддержка.

«Как раз выборы показали, что оппозиция не будет иметь какого-то решающего влияния на политические процессы Украины. Тем более выборы были местные, а в парламенте сил, выступающих за сотрудничество, практически нет — те люди, которые имеют другую позицию, находятся в подавляющем меньшинстве», — указал Копатько.

Он добавил, что перед украинским руководством по-прежнему сохраняется задача по саботажу Минских соглашений и президент Владимир Зеленский выполняет эту задачу, но несколько иными методами, чем они выполнялись при его предшественнике Петре Порошенко.

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