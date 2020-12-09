Киев подменяет практическую работу по выполнению договоренностей «нормандского формата» имитацией бурной деятельности и показной конструктивностью, а Берлин и Париж потакают деструктивной линии украинских властей. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства 9 декабря

«Сомнения в искренности их намерений содействовать преодолению кризиса на Украине подтвердили их усилия по срыву заседания Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" 2 декабря 2020 года, посвященного выполнению Минских соглашений, в котором приняли участие представители Донецка и Луганска. Испугавшись услышать правду, Германия, Франция, Украина и ряд других стран отказались от участия в этой встрече», — отметила Захарова.

Захарова напомнила, что 9 декабря 2019 года на «нормандском» саммите в Париже лидеры России, Германии, Франции и Украины подтвердили безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования конфликта в Донбассе.

Германия, Франция и Украина признали, что им нужна война в Донбассе © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

Захарова отметила, что Украина до сих пор не включила «формулу Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса, срок действия которого истекает 31 декабря.

По ее словам, аналогичная ситуация с затягиванием выполнения соглашений сложилась после «нормандского» саммита в Берлине 2016 года.

Представитель МИД России выразила надежду, что на сей раз «Франция и Германия помогут убедить… украинских партнеров в необходимости реализации практических шагов… прописанных в «Комплексе мер» и решениях парижского саммита «нормандского формата», в прямом диалоге с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».