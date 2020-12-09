Политика Майи Санду в отношении Росии зависит от чиновников правительства — как российских, так и молдавских, отметил Тулянцев. При этом, по его словам, вообще непонятно, кто в Молдавии будет у власти.
«Я считаю, что ни Партии социалистов, ни правым сегодня не выгодны досрочные выборы, если бы они их хотели, они бы все уже давно организовали. Больше всего выборы не выгодны Плахотнюку», — сказал эксперт.
Хорошие отношения Молдавии с Россией возможны, по мнению Тулянцева, если какие-то политические силы смогут избавиться от Плахотнюка.
Он отметил, что создается впечатление, что именно Плахотнюк является «дирижером сегодняшнего политического спектакля» и делает все возможное, чтобы разделить многонациональное общество в стране.
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