Законопроект об ответных мерах на цензуру иностранных интернет-платформ в отношении российских СМИ принят в первом чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы 9 декабря

Предполагается, что санкции будут грозить за ограничение доступа к информации по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения и т. д.

Отмечается, что в качестве ответных мер против нарушителей будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.

Законопроект будет касаться не только соцсетей, но и крупных IT-платформ, в том числе Twitter, Facebook и YouTube.

YouTube разбушевался. Роскомнадзор вступился. Победила Украина.ру © CC0, Pixabay

Согласно законопроекту, Роскомнадзор вначале должен направить администрации платформы предупреждение о необходимости устранить нарушение. Если в положенный срок это не будет выполнено, доступ к ресурсу полностью или частично ограничат. После снятия цензурных ограничений ресурс-нарушитель должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор.

Ранее YouTube заблокировал фильм-расследование украинского журналиста Андрея Лактионова «Суицид международного масштаба: неприятная правда о гибели MH17 в небе над Донбассом» на Youtube-канале издания Украина.ру.

После требования Роскомнадзора вернуть доступ к материалам издания Google восстановил доступ к фильму, однако картине присвоили возрастное ограничение 18+.