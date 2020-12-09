Предполагается, что санкции будут грозить за ограничение доступа к информации по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения и т. д.
Отмечается, что в качестве ответных мер против нарушителей будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.
Законопроект будет касаться не только соцсетей, но и крупных IT-платформ, в том числе Twitter, Facebook и YouTube.
По согласованию с МИД генпрокурор сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что повлечет возможность применения санкций.
Согласно законопроекту, Роскомнадзор вначале должен направить администрации платформы предупреждение о необходимости устранить нарушение. Если в положенный срок это не будет выполнено, доступ к ресурсу полностью или частично ограничат. После снятия цензурных ограничений ресурс-нарушитель должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор.
Ранее YouTube заблокировал фильм-расследование украинского журналиста Андрея Лактионова «Суицид международного масштаба: неприятная правда о гибели MH17 в небе над Донбассом» на Youtube-канале издания Украина.ру.
После требования Роскомнадзора вернуть доступ к материалам издания Google восстановил доступ к фильму, однако картине присвоили возрастное ограничение 18+.