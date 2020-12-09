«Переговоры с Турцией (по вакцине — ред.) продолжаются», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась цитата из заявления главы Минздрава Турции изданию Haberturk об отказе страны от закупки российской вакцины от коронавируса.

Песков сказал, от чего зависит старт производства российской вакцины на Украине
Песков сказал, от чего зависит старт производства российской вакцины на Украине
© РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк
При этом в ноябре были достигнуты договоренности между Минздравами двух стран о передаче вакцины Турции для проведения токсикологических исследований.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что результаты тестирования и испытаний препарата «Спутник-V» говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией.

В России стартовала вакцинация препаратом «Спутник-V» лиц из основной группы риска. В столице на нее уже записались порядка пяти тысяч человек.