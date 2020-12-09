«Переговоры с Турцией (по вакцине — ред.) продолжаются», — сказал он.
Ранее в СМИ появилась цитата из заявления главы Минздрава Турции изданию Haberturk об отказе страны от закупки российской вакцины от коронавируса.
При этом в ноябре были достигнуты договоренности между Минздравами двух стран о передаче вакцины Турции для проведения токсикологических исследований.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что результаты тестирования и испытаний препарата «Спутник-V» говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией.
В России стартовала вакцинация препаратом «Спутник-V» лиц из основной группы риска. В столице на нее уже записались порядка пяти тысяч человек.