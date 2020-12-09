Турция не отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник-V», заявил 9 декабря источник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) в комментарии РИА Новости

«Переговоры с Турцией (по вакцине — ред.) продолжаются», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась цитата из заявления главы Минздрава Турции изданию Haberturk об отказе страны от закупки российской вакцины от коронавируса.

Песков сказал, от чего зависит старт производства российской вакцины на Украине © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что результаты тестирования и испытаний препарата «Спутник-V» говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией.

В России стартовала вакцинация препаратом «Спутник-V» лиц из основной группы риска. В столице на нее уже записались порядка пяти тысяч человек.