Резолюция Сената и нижней палаты парламента Франции с рекомендацией признать Нагорно-Карабахскую республику, притом что этого не сделал Ереван, не провокация, а позиция общественного мнения страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор Института Кавказа Александр Искандарян

При этом Искандарян отметил, что эти заявления носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению.

Он подчеркнул, что главный фактор, сыгравший роль в появлении этой резолюции, — армянская диаспора во Франции, в процентном соотношении самая большая в мире. Резолюция раздора. К чему приведет позиция Сената Франции по Нагорному Карабаху © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Кроме того, у Франции есть свои проблемы с меньшинствами, традиционно исповедующими ислам. И те зверства, которые происходили в карабахской войне со стороны Азербайджана и сирийских наёмников, во Франции хорошо известны», — сказал Искандарян.

Также сыграло роль и то, что Франция является средиземноморской страной и по некоторым вопросам Франция и Турция (выступившая как союзник Азербайджана), являются соперниками, отметил он.

Полностью прочитать интервью можно здесь.