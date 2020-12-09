При этом Искандарян отметил, что эти заявления носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению.
Он подчеркнул, что главный фактор, сыгравший роль в появлении этой резолюции, — армянская диаспора во Франции, в процентном соотношении самая большая в мире.
«Кроме того, у Франции есть свои проблемы с меньшинствами, традиционно исповедующими ислам. И те зверства, которые происходили в карабахской войне со стороны Азербайджана и сирийских наёмников, во Франции хорошо известны», — сказал Искандарян.
Также сыграло роль и то, что Франция является средиземноморской страной и по некоторым вопросам Франция и Турция (выступившая как союзник Азербайджана), являются соперниками, отметил он.
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