Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что вакцина «Спутник-V» не получила лицензию в Турции и закупать ее не планируется. Об этом он сказал в интервью телеканалу Haberturk, передает 9 декабря РИА Новости

«Проблема в том, что российская вакцина не соответствует GLP (надлежащей лабораторной практике), поэтому она вышла за пределы наших интересов», — сказал он.

В Южной Корее начали делать «Спутник V» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Михаила Мурашко и Фахреттина Коджи турецкая сторона выразила заинтересованность в организации производства вакцины "Спутник V" на мощностях турецких фармпроизводителей.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработана российским Центром им. Гамалеи. Согласно исследованиям данных по 18 794 добровольцам, на 28-й день после введения первой дозы вакцины «Спутник V» ее эффективность составила 91,4%, а на 42-й день подтверждена более чем 95%-ная эффективность.