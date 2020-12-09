Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко, выступающий под псевдонимом Потап, последовал примеру своей жены, исполнительницы Насти Каменских, и выложил в сеть Instagram 8 декабря свое откровенное фото

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«После тренировки, перед плотным рабочим днем!!!» — подписал фото музыкант.

«Какой шикарный мужчина в самом расцвете сил», «Ежик в тумане», «Накурено очень», «Как круто. А где в Киеве такой бассейн? Вода с подогревом, правильно?» — отреагировали поклонники.

С 2006 по 2017 год Потап выступал дуэтом с певицей Настей Каменских, будучи еще в браке. Позже артист развелся и в мае 2019 года женился на коллеге. Сейчас музыкант занимается исключительно продюсированием. Помимо супруги он работает с украинской исполнительницей Надей Дорофеевой, которая раньше пела в группе «Время и стекло».