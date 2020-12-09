Дополнительные ограничения будут действовать до 24 января.
«Ситуация сложная, но мы видим некоторые положительные тенденции… До конца года осталось три недели, и на этот период правительство решило не вводить жесткий карантин», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ранее в СМИ утверждалось, что на Украине могут ввести полноценный локдаун, однако власти подчеркнули, что речь о тотальном карантине в этот раз не идет, так, в частности, городской транспорт продолжит свою работу.
Примечательно, что за день до введения усиленного карантина православные украинцы будут праздновать Рождество. Таким образом, религиозные службы состоятся и пройдут по заранее намеченному плану, однако уже на следующий день все массовые мероприятия будут запрещены.