Кабмин Украины на заседании в среду, 9 декабря, утвердил решение о введение усиленного карантина в стране с 8 января 2021 года, пишет УНИАН

Повторный локдаун добьет Украину окончательно — философ © из личного архива Олега Сифер-Седова

«Ситуация сложная, но мы видим некоторые положительные тенденции… До конца года осталось три недели, и на этот период правительство решило не вводить жесткий карантин», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее в СМИ утверждалось, что на Украине могут ввести полноценный локдаун, однако власти подчеркнули, что речь о тотальном карантине в этот раз не идет, так, в частности, городской транспорт продолжит свою работу.

Примечательно, что за день до введения усиленного карантина православные украинцы будут праздновать Рождество. Таким образом, религиозные службы состоятся и пройдут по заранее намеченному плану, однако уже на следующий день все массовые мероприятия будут запрещены.