Критик заявил, что певица травит его на протяжении всех эфиров программы. До участия в совместном проекте, заверил Соседов, он был уверен, что у него хорошие отношения с Лолитой. По данным СМИ, Милявская уже получила от начальства замечание за излишне эмоциональное поведение в адрес коллеги.
Поклонники предполагают, что между селебрити пробежала не кошка, а резкое высказывание Соседова об участии 57-летней исполнительницы в спектакле «Женитьба».
В июне 2020 года художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов анонсировал, что Лолита сыграет в его постановке невесту Агафью Тихоновну Купердягину. Соседов тогда назвал выбор актрисы «уничтожением великой литературы и театра».