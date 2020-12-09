Музыкальный критик Сергей Соседов и певица Лолита Милявская сейчас вместе работают в шоу на НТВ «Суперстар! Возвращение». Она - ведущей, а он - членом жюри. Однако отношения между звездами настолько накалились, что Соседов обратился к руководству канала, сообщила газета «Дни.ру» 9 декабря

Критик заявил, что певица травит его на протяжении всех эфиров программы. До участия в совместном проекте, заверил Соседов, он был уверен, что у него хорошие отношения с Лолитой. По данным СМИ, Милявская уже получила от начальства замечание за излишне эмоциональное поведение в адрес коллеги.

Думает, что ей вообще 18: критик Соседов «проехался» по Пугачевой © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

В июне 2020 года художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов анонсировал, что Лолита сыграет в его постановке невесту Агафью Тихоновну Купердягину. Соседов тогда назвал выбор актрисы «уничтожением великой литературы и театра».