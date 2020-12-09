Примерно треть из около 100 тысяч беженцев составляют жители районов Карабаха, оккупированных Азербайджаном, и сейчас им некуда ехать. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян

27 сентября ВС Азербайджана начали военную операцию по возвращению территорий, потерянных в 1992-1994 годах в ходе карабахской войны.

После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. Под контроль Баку перешли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский район.

Эксперт пояснил, что когда жители ныне занятых Азербайджаном районов возвращаются, их размещают в домах отдыха или гостиницах, но это не решение вопроса.

Полтысячи беженцев вернулись в Карабах под защитой миротворцев РФ © РИА Новости, Юрий Стрелец | Перейти в фотобанк

«Беженцами из Карабаха в основном были женщины, дети и старики. Мужчины боеспособного возраста были там, и теперь семьи едут к ним», — рассказал Искандарян.

Скорость возвращения беженцев зависит от того, как будет обеспечиваться безопасность, бытовые и климатические условия, отметил он.

При этом часть людей остается в Армении, им оказывается помощь на уровне гражданского общества: их принимают в своих домах армянские семьи и пытаются найти для них работу, но пока нет государственных программ их поддержки, подчеркнул эксперт.

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