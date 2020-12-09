Благодаря Игорю Додону и Партии социалистов у Запада есть основания считать образованную в парламенте коалицию пророссийской и олигархической, считает глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Игорь Тулянцев: Как Плахотнюк варит кислый борщ политической жизни Молдавии © Facebook, Игорь Тулянцев Владимира Плахотнюка

«Понимаете, ведь вся суть в том, что эти люди, которые управляли страной, делали это под знаком Европейского союза, европейской интеграции, поддержки коллективного Запада. И когда сегодня Партия социалистов фактически создает с этими партиями коалицию, есть в связи с этим одна большая опасность и проблема — это очень хорошая мишень для Запада. Потому что фактически наличие Партии социалистов в этой коалиции дает Западу основание говорить о том, что она пророссийская», — сказал эксперт.

Тулянцев отметил, что благодаря бывшему зампредседателя правительства РФ Дмитрию Козаку удалось «выдавить» из страны Плахотнюка.

«Благодаря Игорю Додону и Партии социалистов у Запада есть основания говорить о том, что это пророссийская олигархическая коалиция. И это очень большая опасность», — заключил эксперт.

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