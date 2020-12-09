Певица, эск-«ВИА Гра», супруга исполнителя Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поделилась с поклонниками размышлениями на тему возраста и молодости. Соответствующий пост артистка разместила на личной странице в Instagram 8 декабря

«Молодость проходит, от нее может не остаться и следа, важно то, что остается у вас внутри, что вы транслируете миру и чем наполняете себя», — заявила артистка.

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«А что вы можете миру транслировать? Голые задницы или пение под фанеру???», «С себя начните», «молодость надо сохранить не уколами и наращиванием, а то все на сцене стали отшлифованные!!! Смотреть не хочется уже!!! Настоящих певцов не стало! Ни голоса, ни слов в песне, а уже заслуженные, как заслужили и чем?» — написали пользователи.

Альбине Джанабаевой сейчас 41 год, она замужем за 55-летним певцом Валерием Меладзе, которому она родила первого сына в 2009 году, когда он еще состоял в браке со свой первой супругой Ириной Меладзе. Развелся с ней музыкант только в 2011 году, а в 2014 женился на Джанабаевой, с которой в том же году у певца родился второй сын. От первого брака у Меладзе три дочери.