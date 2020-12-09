Протест с требованием отставки премьера Никола Пашиняна пока не массовый, а элитный. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру директор Института Кавказа Александр Искандарян

В Армении проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна из-за подписанного им заявления о прекращении военных действий в Карабахе.

Пашинян заявил о возобновлении переговоров по Карабаху © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Протест пока не массовый, а элитный, когда представители практически всех элитных групп выступают против действующего режима (университеты, Академия наук, чиновничество, преподаватели, интеллигенция, деятели искусств и неправительственный сектор). Массового протеста, который требовал бы не десятки, а сотни тысяч людей на улицах, я пока не вижу», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что в обществе накопилась усталость и политическая апатия основной массы населения закономерна: спустя всего 2,5 года после революции (Бархатная революция 2018 года, в результате которой премьер-министром стал оппозиционный лидер Пашинян. — Ред.) делать еще одну революцию сложно.

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Накануне, 8 декабря, с призывом к отставке Пашиняна выступили все три бывших президента — Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также лидеры духовенства. О необходимости отставки Пашиняна, формирования временного правительства и досрочных парламентских выборов заявлял и действующий президент Армен Саркисян.