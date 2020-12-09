В Молдавии никто не ожидал, что Партия социалистов войдет в коалицию с теми людьми, которых молдавский народ считает виновниками того бардака, который происходит в стране. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев

Игорь Тулянцев: Как Плахотнюк варит кислый борщ политической жизни Молдавии © Facebook, Игорь Тулянцев

«Так вот, дело в том, что, когда Игорь Додон заявлял о борьбе с олигархами, и к этой борьбе подключились три державы (Россия, Европейский союз и США), и все-таки удалось выдавить самого Плахотнюка из Молдовы, никто не ожидал, что Партия социалистов фактически в открытую войдет в коалицию с теми людьми, которых молдавский народ считает виновниками и кражи миллиарда, и всего того бардака, к которому пришла Молдова», — сказал он.

Тулянцев отметил, что именно эти люди ввели и поддерживали самые антироссийские законы за всю историю независимой Молдавии — это и запрет российского ТВ, и решение по русскому языку, а также делали персонами нон грата российских чиновников, деятелей культуры, общественно-политических деятелей, высылали российских дипломатов.

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