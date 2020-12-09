Двое неизвестных избили в Киеве депутата Верховной Рады Александра Юрченко. Информацию об этом изданию «Страна.ua» подтвердил замглавы МВД Украины Антон Геращенко

Юрченко обвинил «мусорную мафию» в лоббировании против него уголовного дела © Facebook, Олександр Юрченко

По словам Геращенко, инцидент действительно имел место быть.

«Да, побили. Не сильно. Заявитель сам Юрченко», — сказал он.

Юрченко избрался в Верховную Раду по спискам президентской партии «Слуга народа». До этого он работал в юридических фирмах, а также в качестве общественного активиста вел борьбу против застройщиков. В сентябре этого года разгорелся скандал, Юрченко был пойман на взятке. Глава государства Владимир Зеленский заявил, что депутат-коррупционер должен быть наказан. В рамках уголовного дела он был заключен в СИЗО, однако вскоре вышел под залог. Был исключен из фракции, оданко продолжает работать депутатом.