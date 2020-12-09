«Мы приветствуем решение генпрокуратуры Литвы начать уголовное расследование по делу Максима Хорошина в рамках универсальной юрисдикции. Мы призываем и другие страны последовать за этой инициативой Литвы и начать расследование преступлений режима против человечности», — сказала Тихановская.
Сегодня стало известно, что генеральный прокурор Литвы начал досудебное расследование возможных преступлений против человечности по заявлению гражданина Белоруссии Максима Хорошина, который утверждает, что его пытали сотрудники силовых структур в Минске.