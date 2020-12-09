Бывший оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала страны Европы вслед за Литвой расследовать преступления, которые совершают власти у нее на родине. Об этом 9 декабря сообщает BNS

Тихановская хочет управлять Белоруссией 45 дней © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Максима Хорошина в рамках универсальной юрисдикции. Мы призываем и другие страны последовать за этой инициативой Литвы и начать расследование преступлений режима против человечности», — сказала Тихановская.

Сегодня стало известно, что генеральный прокурор Литвы начал досудебное расследование возможных преступлений против человечности по заявлению гражданина Белоруссии Максима Хорошина, который утверждает, что его пытали сотрудники силовых структур в Минске.