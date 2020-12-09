Игорь Викторович Тулянцев родился 6 ноября 1981 года в Кишинёве.

Игорь Тулянцев: Игорь Додон сделал все, чтобы Майя Санду одержала победу
Игорь Тулянцев: Игорь Додон сделал все, чтобы Майя Санду одержала победу
© Facebook, Игорь Тулянцев
В 2005 году окончил Молдавский государственный университет. Продолжил обучение в РАНХиГС при Президенте РФ.

С 2014 года — председатель общественного совета «За свободную Родину».

В совет вошли представители более ста общественных, этнокультурных, ветеранских, молодёжных, научно-исторических организаций Республики Молдова.

Общественный совет регулярно проводит памятные акции в честь Дня Победы, оказывает помощь ветеранам войны, проводит тематические круглые столы, организует издание книг о Великой Отечественной войне, ведёт образовательную работу с молодёжью в лицеях и университетах.

 