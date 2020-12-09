Игорь Викторович Тулянцев родился 6 ноября 1981 года в Кишинёве.
В 2005 году окончил Молдавский государственный университет. Продолжил обучение в РАНХиГС при Президенте РФ.
С 2014 года — председатель общественного совета «За свободную Родину».
В совет вошли представители более ста общественных, этнокультурных, ветеранских, молодёжных, научно-исторических организаций Республики Молдова.
Общественный совет регулярно проводит памятные акции в честь Дня Победы, оказывает помощь ветеранам войны, проводит тематические круглые столы, организует издание книг о Великой Отечественной войне, ведёт образовательную работу с молодёжью в лицеях и университетах.