В Москве состоялись съемки шоу «Песня года», куда приехала украинская певица София Ротару по приглашению композитора Игоря Крутого. Музыкант отчитался о том, что происходило на сцене и за кулисами, на своей странице в Instagram несколько дней назад

«Более 50 артистов с огромной радостью увиделись друг с другом, некоторые впервые за весь срок пандемии. Для одних это трудное время способствовало написанию новых хитов, многие заметно похорошели, презентовали дорогие наряды, представили неожиданные коллаборации», — написал Крутой.

«Уйди отсюда!»: София Ротару наорала на помощника © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«50 лет?! Как 50? Мне 25, а ты говоришь, что я 50 лет уже участвую», — пошутила Ротару, а в это время композитор несколько раз ее поцеловал.