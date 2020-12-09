«Более 50 артистов с огромной радостью увиделись друг с другом, некоторые впервые за весь срок пандемии. Для одних это трудное время способствовало написанию новых хитов, многие заметно похорошели, презентовали дорогие наряды, представили неожиданные коллаборации», — написал Крутой.
Показал композитор и то, что было за кадром. Он подошел к Ротару, которая готовилась к выступлению и еще не успела одеться, и поблагодарил исполнительницу за встречу. Артисты стали вспоминать, сколько раз уже встречались на «Песне года», оказалось, что у программы в следующем году юбилей.
«50 лет?! Как 50? Мне 25, а ты говоришь, что я 50 лет уже участвую», — пошутила Ротару, а в это время композитор несколько раз ее поцеловал.