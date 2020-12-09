По его словам, иной темперамент белорусов и большая однородность общества по сравнению с украинским, скорее всего, помешают разжиганию гражданской войны.
«Впрочем, при желании разжечь региональный антагонизм вполне можно. Например, противопоставляя более «европейский» и «литвинский» северо-запад республики и «русифицированный» восток страны», — заметил Шимов.
При этом, подчеркнул эксперт, нельзя исключать возможность регионального разделения, если в стране начнется агрессивное проталкивание «литвинской» мифологии.
Сейчас такие тенденции есть, но они носят малозаметный характер, добавил он.
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