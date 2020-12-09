Служба безопасности Украины пыталась провести операцию по захвату гражданина России, который воевал когда-то в ополчении Донбасса и, по данным российских СМИ, является потенциальным свидетелем для суда по делу о сбитом в Донбассе малайзийском Boeing. Об этом 9 декабря сообщает «Комсомольская правда»

В пятницу, 4 декабря, ФСБ сообщила о попытке троих неизвестных незаконно пересечь российско-украинскую границу. При попытке задержания они открыли стрельбу по пограничникам, в результате ответного огня один из злоумышленников был убит на месте, остальные сумели скрыться на украинской территории. Официальный Киев так и не подтвердил, что подобный инцидент имел место. Как пишет КП, данное происшествие является сорванной операцией украинских спецслужб, которые выкрали и собирались переправить через границу ополченца Донбасса. Задержаны украинские диверсанты, пытавшиеся выкрасть гражданина Италии © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

«Ему (ополченцу. — Ред.) ввели химический раствор, чтобы он не мог сопротивляться. Причем на границе диверсионную группу с захваченным человеком уже встречал вооруженный отряд ССО — Сил спецопераций Украины. Но что-то пошло не так. Диверсию не дало довершить ФСБ… Гражданин РФ освобожден», — говорится в сообщении.

По некоторым данным, погибший диверсант являлся бойцом ССО Украины. По информации Telegram-канала War Gonzo от источников в силовых структурах РФ, украинская диверсия, которую сорвала ФСБ, является частью большой операции иностранных и киевских спецслужб по сбору потенциальных «свидетелей» для гаагского дела по сбитому в Донбассе в 2014 году малайзийскому авиалайнеру.

Кроме того, сообщается, что украинским силовикам была поставлена жесткая задача добыть любой ценой бывших и действующих военнослужащих ДНР, а также добровольцев с российским гражданством, которые теоретически могли находится в зоне крушения Boeing под Торезом.

Это уже не первая попытка украинских спецслужб похитить ополченца с территории РФ. В августе этого года стало известно, что такая операция была сорвана российской контрразведкой под Москвой. Потерпевшим по делу о попытке похищения гражданина России с целью насильственной переправки на Украину оказался 41-летний разведчик ДНР Роман Волянюк, писали СМИ. По версии следствия, 30 июля обвиняемые из числа местного криминалитета, действовавшие по заданию Украины в корыстных интересах, выманили Волянюка на встречу для передачи части суммы сделки по покупке его недвижимости в Домодедово. Волянюк выбрался из машины похитителей и сбежал. По версии следствия, операцию с бюджетом 200 тысяч долларов оплатила СБУ. Украина отрицает участие в похищении.

Война в Донбассе продолжается уже седьмой год. Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 самолет разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те отмечали, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.