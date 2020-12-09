После ухода Александра Лукашенко с поста президента в Белоруссии начнется передел собственности, а политическую систему республики станут контролировать олигархические кланы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Всеволод Шимов

Часть сценариев развития нынешней ситуации в Белоруссии, представленных штабом Светланы Тихановской, включает уход с поста президента Александра Лукашенко — как самостоятельное решение либо по итогам переговоров с оппозицией или в результате военного/номенклатурного переворота.

Ищенко объяснил, что на самом деле Лукашенко сказал по поводу передачи власти сыновьям © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

«Будет масштабный передел собственности и формирование олигархических кланов, которые и возьмут под контроль политическую систему республики и будут конкурировать за ресурсы и влияние», — описал он последствия такого сценария.

Конечно, такая система будет плюралистичной, поскольку появятся завязанные на конкурирующие олигархические кланы партии и СМИ, добавил эксперт.

Шимов отметил, что при этом в стране усилится социальное расслоение, а идеологический вектор будет задавать белорусский национализм.

Полностью интервью можно прочитать здесь.