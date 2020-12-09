Скорую помощь родственники вызвали через сутки, но мест в опорной Тростянецкой больнице не было. В тяжелом состоянии она оказалась в местной Ахтырской больнице, но вскоре умерла.
Муж погибшей рассказал, что жена знала о температуре, но ее общее состояние было достаточно стабильным и не вызывало тревоги. Также, по его словам, семейный врач не сразу сообщил результаты теста. Назначенными семейным врачом лекарствами не удавалось сбить температуру.
Позднее у пациентки обнаружили COVID-19 и двустороннее воспаление легких.
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Кабинет министров Украины подготовил проект постановления, согласно которому локдаун в стране из-за пандемии коронавируса введут в следующем году — с 8 по 25 января.