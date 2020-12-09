Жительница Ахтырки Сумской области Украины Ирина Чернецкая попала в больницу с воспалением легких и через четыре дня скончалась. Об этом на днях сообщил телеканал ICTV

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Муж погибшей рассказал, что жена знала о температуре, но ее общее состояние было достаточно стабильным и не вызывало тревоги. Также, по его словам, семейный врач не сразу сообщил результаты теста. Назначенными семейным врачом лекарствами не удавалось сбить температуру.

Позднее у пациентки обнаружили COVID-19 и двустороннее воспаление легких.

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Кабинет министров Украины подготовил проект постановления, согласно которому локдаун в стране из-за пандемии коронавируса введут в следующем году — с 8 по 25 января.