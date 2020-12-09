Председатель городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Харькова Ольга Мозговая, информируя о результатах выборов мэра на первой сессии городского совета VIII созыва, заявила, что переизбранный градоначальник Геннадий Кернес не обязан снова приносить присягу. Об этом 9 декабря сообщает Интерфакс-Украина

Отмечается, что Кернес на сессии отсутствует. Кернес передал привет из «Шарите» — фото © Facebook, Геннадий Кернес

По словам Мозговой, согласно украинскому законодательству, переизбранный мэр, который ранее уже приносил присягу, не обязан это делать снова. Она напомнила, что Кернес принес присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке.

«В соответствии с указанными законами Кернес с этого момента приобретает полномочия Харьковского городского головы», — добавила она.

Ранее Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила Кернеса победителем выборов и признала его городским головой. За него отдали голоса 60,34% избирателей в ходе местных выборов 25 октября.

Ранее сообщалось, что Кернес заболел COVID-19 и находится на лечении в Германии. По словам его друга Павла Фукса, он планирует быть в Харькове 30 декабря.

Также сообщалось, что переизбранный во второй раз мэр Киева Виталий Кличко принес присягу и получил от ТИК удостоверение Киевского городского головы на первой сессии Киевского городского совета IX созыва.