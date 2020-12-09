Юрий Владимирович Баранчик родился в 1972 году в Минске.
В 1994 году закончил с красным дипломом философско-экономический факультет Белорусского государственного университета (БГУ).
Работал в Министерстве образования Республики Беларусь, администрации президента РБ, министерстве иностранных дел РБ. Госслужащий третьего класса.
Последняя должность в Минске — директор Информационного-аналитического центра НИИ теории и практики государственного управления (НИИ ТПГУ) Академии управления при президенте Республики Беларусь (2007 года).
С 2013 года в Москве. Заместитель директора Института РУССТРАТ.
Кандидат философских наук, специалист по философии языка, мировой геополитике, современной политике безопасности в Евразии, новым технологиям политических коммуникаций.
Шеф-редактор информационного агентства REGNUM, руководитель информационно-аналитического интернет-проекта «Империя».