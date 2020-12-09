Политолог, эксперт по белорусско-российским отношениям, мировой геополитике

Юрий Владимирович Баранчик родился в 1972 году в Минске.

В 1994 году закончил с красным дипломом философско-экономический факультет Белорусского государственного университета (БГУ).

Работал в Министерстве образования Республики Беларусь, администрации президента РБ, министерстве иностранных дел РБ. Госслужащий третьего класса.

Юрий Баранчик: Лукашенко скорее пойдет на войну с белорусами, но власть не отдаст © скриншот видео "ИА REGNUM"

С 2013 года в Москве. Заместитель директора Института РУССТРАТ.

Кандидат философских наук, специалист по философии языка, мировой геополитике, современной политике безопасности в Евразии, новым технологиям политических коммуникаций.

Шеф-редактор информационного агентства REGNUM, руководитель информационно-аналитического интернет-проекта «Империя».