Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Денис Казанский заявил, что ДНР и ЛНР превращаются в укоренившееся Приднестровье. Об этом 9 декабря сообщает «РБК-Украина»

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«Например, они указывают на 10-й пункт Минских соглашений и требуют, чтобы войска выводились только с территории Украины, а не с территории ОРДЛО, якобы они — это не Украина. Мы говорим: подождите, так ОРДЛО — это что, это отдельные районы чего? Это же отдельные районы Украины! То есть там совершенно шизофреническая реальность», — рассказал Казанский.

Главой делегации Трехсторонней контактной группы является первый президент Украины Леонид Кравчук. Не так давно он заявил, что Украина подготовила «План совместных шагов», который содержит предложение о полном прекращении конфликта, который продолжается уже седьмой год.

В годовщину переговоров в Париже МИД Украины заявил, что страна готова продолжать работать в рамках «нормандского формата» и на площадке Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе для выполнения достигнутых лидерами четырех стран договоренностей.