Чиновники Европейского союза напомнили Украине о важности борьбы с коррупцией, в частности восстановлении уголовной ответственности за недостоверные данные должностных лиц в декларациях. Об этом 8 декабря говорится в коммюнике Евросоюза, передает «Европейская правда»

«В заявлении европейские чиновники призвали продолжить усилия, направленные на борьбу с коррупцией. Серьезная и удачная реформа судебной системы является ключевой частью такой цели. Решение Конституционного суда Украины спровоцировало кризис и в политической сфере, поэтому важно отреагировать на этот процесс», — говорится в сообщении.

Зеленский расписался перед Венецианской комиссией в неспособности разрешить кризис с Конституционным судом © president.gov.ua

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов.