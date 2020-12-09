«В заявлении европейские чиновники призвали продолжить усилия, направленные на борьбу с коррупцией. Серьезная и удачная реформа судебной системы является ключевой частью такой цели. Решение Конституционного суда Украины спровоцировало кризис и в политической сфере, поэтому важно отреагировать на этот процесс», — говорится в сообщении.
ЕС также посоветовал восстановить наказание за сокрытие состояния при декларировании в ближайшее время.
На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.
Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов.