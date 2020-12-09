Публицист

Дмитрий Валентинович Скворцов родился в 1964 году в Киеве.

После срочной службы в Вооруженных силах закончил геологический факультет Киевского госуниверситета. Работал в геолого-разведывательных экспедициях в Сибири и в УССР. С 1992 по 2004 г. специализировался в области экологически безопасного захоронения радиоактивных отходов в глубинных геологических формациях. Автор монографии и более двадцати статей в специализированных и академических изданиях.

Скворцов объяснил, как православным посещать храмы в эпидемию коронавируса — видео © кадр из видео Украина.ру

В 2005 г. в качестве эксперта по межнациональным и межконфессиональным отношениям работал в Центре стратегического планирования под руководством Владимира Корнилова. Одновременно в политической партии «Держава» отвечал за связи с Украинской православной церковью Московского патриархата.

Курировал православное направление телеканала КРТ.

Занимал должность редактора отдела новостей православного телеканала «Глас».

В 2006 г. работал политобозревателем в газете «Сегодня» и на общественно-политическом сайте «УРА-информ».

«Наши киевляне»: Православный блогер и журналист Дмитрий Скворцов ©

Публикуется также в газетах «Труд», «Завтра», на официальном сайте УПЦ (МП), журнале «Нова Српска политичка мисао», интернет-ресурсах «РИА Новости», «Страна», «Радонеж», «Фонд стратегической культуры», «Свободная пресса», «Одна Родина», «Политнавигатор», «Версии», «Альтернатива», News24.ua и многих других.

На досрочных выборах 2007 г. в парламент Казахстана вместе с участницей Amnesty International Гуниллой Один был признан лучшим наблюдателем ОБСЕ в Джамбульской области.

В 2010 г. Союзом журналистов Украины совместно с Союзом православных мирян признан лучшим светским журналистом Украины, пишущим на религиозную тематику (стал первым в истории премии «Глаголь!» ее обладателем).

В 2011 г. стал соучредителем политического клуба «Альтернатива» и Киевского русского клуба.

В том же году признан самым популярным украинским блогером сайта «Эхо Москвы».

В 2013 г. в рейтинге главного русофобского издания Украины — журнала «Тиждень» возглавил первую пятерку «украинофобов Украины».

В 2014 г. награждён Предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием орденом Преподобного Нестора Летописца за заслуги перед православной церковью.

Дмитрий Скворцов: Вторжение Варфоломея только сплотило каноническую Церковь на Украине, сделав ее сильнее © из личного архива Дмитрия Скворцова

В 2016 г. — участник Международных Рождественских чтений от Украины.

В 2019 г. — руководитель православной редакции телеканала «Киевская Русь».

Участник (в качестве эксперта) политических и социальных ток-шоу, а также аналитических программ на телеканалах «Россия 24», РТР, НТВ, ТВЦ, ARTE, «Интер», ICTV, «Первый», УТР, NewsOne, 112, Zik и др., а также на радиостанциях «Спутник», «Бизнес-FM» и др.