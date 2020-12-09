Дмитрий Валентинович Скворцов родился в 1964 году в Киеве.
После срочной службы в Вооруженных силах закончил геологический факультет Киевского госуниверситета. Работал в геолого-разведывательных экспедициях в Сибири и в УССР. С 1992 по 2004 г. специализировался в области экологически безопасного захоронения радиоактивных отходов в глубинных геологических формациях. Автор монографии и более двадцати статей в специализированных и академических изданиях.
С конца 1980-х увлекся этнологией и в конце 1990-х опубликовал ряд работ, посвященных истории межнациональных отношений на территории современной Украины. Получил приглашение на Третьи международные гумилевские чтения (Санкт-Петербург, 1999). С 1998 по 2005 г. в публикациях в политологических интернет-изданиях обосновывал губительность «европейского выбора» для Украины.
В 2005 г. в качестве эксперта по межнациональным и межконфессиональным отношениям работал в Центре стратегического планирования под руководством Владимира Корнилова. Одновременно в политической партии «Держава» отвечал за связи с Украинской православной церковью Московского патриархата.
Курировал православное направление телеканала КРТ.
Занимал должность редактора отдела новостей православного телеканала «Глас».
В 2006 г. работал политобозревателем в газете «Сегодня» и на общественно-политическом сайте «УРА-информ».
С конца 2006 по февраль 2012 г. — обозреватель еженедельника «2000», ведущий телепрограмм интернет-телевидения «2000», «Сообразим на троих» и «2000 секунд». Продолжает сотрудничество с еженедельником «2000» по сей день.
Публикуется также в газетах «Труд», «Завтра», на официальном сайте УПЦ (МП), журнале «Нова Српска политичка мисао», интернет-ресурсах «РИА Новости», «Страна», «Радонеж», «Фонд стратегической культуры», «Свободная пресса», «Одна Родина», «Политнавигатор», «Версии», «Альтернатива», News24.ua и многих других.
На досрочных выборах 2007 г. в парламент Казахстана вместе с участницей Amnesty International Гуниллой Один был признан лучшим наблюдателем ОБСЕ в Джамбульской области.
В 2010 г. Союзом журналистов Украины совместно с Союзом православных мирян признан лучшим светским журналистом Украины, пишущим на религиозную тематику (стал первым в истории премии «Глаголь!» ее обладателем).
В 2011 г. стал соучредителем политического клуба «Альтернатива» и Киевского русского клуба.
В том же году признан самым популярным украинским блогером сайта «Эхо Москвы».
В 2013 г. в рейтинге главного русофобского издания Украины — журнала «Тиждень» возглавил первую пятерку «украинофобов Украины».
В 2014 г. награждён Предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием орденом Преподобного Нестора Летописца за заслуги перед православной церковью.
В мае 2015 г. и октябре 2018 г. признавался «топ-корреспондентом» на сайте «Кореспондент».
В 2016 г. — участник Международных Рождественских чтений от Украины.
В 2019 г. — руководитель православной редакции телеканала «Киевская Русь».
Участник (в качестве эксперта) политических и социальных ток-шоу, а также аналитических программ на телеканалах «Россия 24», РТР, НТВ, ТВЦ, ARTE, «Интер», ICTV, «Первый», УТР, NewsOne, 112, Zik и др., а также на радиостанциях «Спутник», «Бизнес-FM» и др.