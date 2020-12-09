Медик пояснил, что оценивать женские формы лучше всего с помощью правила золотого сечения, это математическая пропорция, разработанная древними греками для «измерения красоты». И по этой формуле можно утверждать, что тело 49-летней теледивы совершенно.
«У Аманды натуральное тело с идеальными пропорциями. Она любит бег и йогу, думаю, эти занятия помогают ей сохранять молодой внешний вид», — заявил Фрати.
По его словам, идеальную пятую точку еще имеют журналистка Сюзанна Райд, метеоролог Лаура Тобин, актриса Мишель Киган и телезвезда Лорен Гуджер.
А вот внешность R'n'B-певицы Бейонсе, звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и исполнительницы Дженнифер Лопес пластический хирург оценил не так высоко, уточнив, что бедра этих женщин шире, чем идеальные пропорции золотого сечения.