Руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати назвал знаменитость с идеальной пятой точкой. Ей оказалась британская телеведущая Аманда Холден. Об этом на днях сообщил таблоид The Sun

«В женской груди важен лишь размер»: украинка с бюстом-великаном объяснила, что главное в женщине © Мила Кузнецова/Инстаграм

«У Аманды натуральное тело с идеальными пропорциями. Она любит бег и йогу, думаю, эти занятия помогают ей сохранять молодой внешний вид», — заявил Фрати.

По его словам, идеальную пятую точку еще имеют журналистка Сюзанна Райд, метеоролог Лаура Тобин, актриса Мишель Киган и телезвезда Лорен Гуджер.

А вот внешность R'n'B-певицы Бейонсе, звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и исполнительницы Дженнифер Лопес пластический хирург оценил не так высоко, уточнив, что бедра этих женщин шире, чем идеальные пропорции золотого сечения.