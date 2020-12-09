Ведущая спросила, как мотивировать людей соблюдать ограничения во время коронавируса и заставить их оставаться дома.
«Рождество является самой большой мотивацией для людей не болеть коронавирусом, а при неблагоприятном раскладе — не умереть от COVID-19 (…) У тех людей, которые умерли от COVID, в этом году Рождества, разумеется, не будет», — сказал политик.
В Латвии за минувшие сутки выявили 584 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 22 104 человек, за время пандемии скончались 288 человек.