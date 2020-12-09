Президент Латвии Эгилс Левитс на днях в эфире местного телевидения назвал Рождество лучшей мотивацией не болеть коронавирусом и призвал жителей страны не умирать от COVID-19, иначе у них не будет праздника

Больше 14 тысяч украинцев умерли от COVID-19 © REUTERS, Gleb Garanich

«Рождество является самой большой мотивацией для людей не болеть коронавирусом, а при неблагоприятном раскладе — не умереть от COVID-19 (…) У тех людей, которые умерли от COVID, в этом году Рождества, разумеется, не будет», — сказал политик.

В Латвии за минувшие сутки выявили 584 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 22 104 человек, за время пандемии скончались 288 человек.