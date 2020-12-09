Кабинет министров Украины подготовил проект постановления, согласно которому локдаун в стране из-за пандемии коронавируса введут в следующем году — с 8 по 25 января. Об этом 9 декабря сообщает LB.ua, в распоряжении которого оказался документ

«Идет обсуждение. Решение будет во второй половине дня», — сообщил изданию один из членов правительства, отметив, что сегодня Кабмин определится точно.

Согласно предложениям, карантин, введенный до конца года, в нынешнем виде продолжится минимум до 28 февраля 2021 года. Во время локдауна с 8 по 25 января хотят запретить посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений, а также работу кафе, баров, ресторанов. В отелях будет запрещена работа ресторанов с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

Также запретят прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости, прием посетителей в развлекательных заведениях, под запрет также попадет работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных. Коронавирус: украинский музей шокировал новым экспонатом — видео © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Товарами и услугами первой необходимости названы продукты питания, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты и корма, а также топливо. С 11 по 21 января работодателям рекомендуется по возможности установить дистанционный режим работы.

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. Однако с начала недели в стране зафиксировали спад.