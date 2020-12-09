Артист заметил, что чаще всего люди вспоминают не воду, которой в Одессе все время не было, или еду, которую сложно было достать, а атмосферу, юмор и хорошие человеческие отношения. По мнению Бараца, сейчас Одесса стала лучше именно в бытовом плане: есть вода, появились кафе и рестораны, но есть, считает актер, и другие изменения.
«Одесса сейчас, может быть, испорчена в том числе отношениями Россия-Украина, потому что понятно, что огромное количество россиян приезжало отдыхать в Одессу, и понятно, что когда отсутствует этот поток, его заменяет другой поток. Насколько он качественнее или, наоборот, хуже… ну…» — сказал Барац.
Артист заметил, что сам живет и работает в Москве, потому что в Одессе «к сожалению, нечего мне делать».