Артист, участник «Квартета И» Леонид Барац рассказал, что его родной город Одесса был очень приятным для жизни в советское время, если не вспоминать о бытовых вопросах, но сейчас город куда комфортнее, при этом есть и минусы. Об этом актер заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое вышло на сайте издания «ГОРДОН» 8 декабря

«Уйдите сами»: Барац из «Квартета И» рассказал о жестком разговоре с Зеленским © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Одесса сейчас, может быть, испорчена в том числе отношениями Россия-Украина, потому что понятно, что огромное количество россиян приезжало отдыхать в Одессу, и понятно, что когда отсутствует этот поток, его заменяет другой поток. Насколько он качественнее или, наоборот, хуже… ну…» — сказал Барац.

Артист заметил, что сам живет и работает в Москве, потому что в Одессе «к сожалению, нечего мне делать».